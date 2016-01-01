ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 لفافة بانجو قبل ترويجها بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطلين، وذلك قبل ترويجهما 25 لفافة بانجو على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركزقويسنا، بقيام كل من "سعد - م"، 29 عاما، "حسين - م "، 21 عاما، عاطلين ويقيمان بدائرة المركز، وذلك لقيامهما بالاتجار فى المواد مواد المخدرة وترويجها على المتعاطين بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين وبحوزتهما 25 لفافة بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.