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مران الأهلي – عودة أحمد عادل والشيخ وحمد زكي

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مران الأهلي – عودة أحمد عادل والشيخ وحمد زكي مران الأهلي – عودة أحمد عادل والشيخ وحمد زكي

شهد مران الأهلي الذي أقيم يوم الجمعة عودة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق له بعد غيابه عنه خلال الأيام الأخيرة بسبب سفره لأداء مناسك العمرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الانتاج الحربي يوم الأحد المقبل بملعب بتروسبورت في إطار الجولة 12 من الدوري المصري.

وشهد المران أيضا مشاركة مسعد عوض فيه بشكل طبيعي بعدما كان يشارك في مركز الهجوم خلال الفترة الأخيرة لإصابتة بجزع في أحد أصابع اليد.

وواصل رامي ربيعة وأحمد حمدي التدريبات التأهيلية التي يخضعان لها، وعاد أحمد عبد الظاهر ومحمد حمدي زكي للتدريبات الجماعية.

وعاد أحمد الشيخ للمران الجماعي أيضا بعدما غاب عنه بسبب خضوعه لامتحانات نصف العام.

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