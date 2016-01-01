نجم المقاصة لـ في الجول: أتمنى تسجيل هدفا بتلك الطريقة في الزمالك.. وهذا الفارق بيننا وبينهم

يتمنى عمرو بركات لاعب مصر المقاصة أن ينجح في هز شباك الزمالك حينما يلتقي الفريقان يوم السبت وأن تكون هذه المباراة بدايته الحقيقية في الملاعب.

ويلتقي المقاصة بمنافسه الزمالك يوم السبت في إطار الجولة الـ12 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وسجل عمرو بركات الذي سبق له أن لعب في صفوف الأهلي والزاملك ثلاثة أهداف حتى الآن في الدوري المصري وكلها جاءت فور مشاركته كبديل.

وكان آخر أهداف عمرو بركات في شباك الإسماعيلي في المباراة التي فاز بها المقاصة على الدراويش بأربعة أهداف لهدف.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع نجم المقاصة قبل لقاء الزمالك وكل ما يلي على لسانه.

"مباراة هامة بالطبع لكن لا أضع نفسي تحت أي ضغط حتى أستطيع تقديم أفضل ما عندي حال مشاركتي".

"مباريات الأهلي والزمالك بالتأكيد يراها جميع متابعي الكرة، لذا أحاول الظهور بشكل جيد وأتمنى أن تكون مواجهة الزمالك هي بدايتي الحقيقية في الملاعب".

"المباراة بالطبع صعبة للغاية على كلا الفريقين، فالزمالك يعاني من اهتزاز النتائج في اللقاءات الأخيرة، وذلك عكس المقاصة الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج".

"لكن رغم كل ذلك يبقى الزمالك فريق كبير وله تاريخه العريض بالإضافة لأنه حامل لقب الدوري وينوي الدفاع عنه".

تسجيل الأهداف

"لدي ميزة وهي قدرتي التسديد من مسافات بعيدة ونجحت في تسجيل عدة أهداف منها".

"قراري في التسديد يأتي حسب مكاني وموقفي أثناء استلامي للكرة، وبالطبع سأحاول التسديد على مرمى الزمالك وأتمنى تسجيل هدفا بطريقتي تلك".

"إيهاب جلال المدير الفني طالبنا بعدة وضع أنفسنا تحت أي ضغوط، وأن نبذل أقصى ما لدينا فقد وأن نضغط من الخطوط الأمامية وأن ندخل المباراة وهدفنا الفوز".