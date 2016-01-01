بيان لـ30 شخصية إخوانية: سنستخدم جميع الوسائل فى 25 يناير

أصدر عدد من حلفاء الإخوان بيانا، اليوم، الجمعة، حرضوا فيه على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، داعين أنصار الجماعة على استخدام كافة الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى.

وقال البيان، الذى أصدر عن 30 شخصية إخوانية، وأنصار للجماعة: "تعلن جميع الحركات التابعة للإخوان الاتفاق والاتحاد فى ذكرى 25 يناير، فلقد وعينا الدرس وتم الاستعداد بقوة لـ25 يناير ، وسنستخدم جميع الوسائل".

وحرض حلفاء الإخوان، أنصارهم على التصعيد خلال تلك الذكرى، واستخدام كافة الوسائل واستقطاب قوى سياسية معارضة لهم فى المظاهرات التى سيدشنونها فى تلك الذكرى.

ومن بين الموقعين على البيان كل من جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول، وعبد الموجود راجح الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل.