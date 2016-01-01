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نيمار يتوج عامه المذهل بحصد جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا

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نيمار يتوج عامه المذهل بحصد جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا نيمار يتوج عامه المذهل بحصد جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا

قال إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة إن فريقه يهدف لحصد الثلاث نقاط أمام الزمالك السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وشدد صاحب المركز الأول في المسابقة جنبا إلى جنب مع الداخلية على صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب لكنه استعد جيدا للاعبي الفريق الأبيض.

وقال جلال لـFilGoal.com:"المباراة مهمة وصعبة للغاية لأن المنافس ثقيل ويمتلك خبرات كبيرة".

"هدفي منها هو الفوز كأي مباراة أخرى أخوضها في الدوري، أريد الاستمرار في المنافسة الموسم الحالي".

"استعدينا جيدا واللاعبون يتسابقون لحجز أماكنهم في التشكيل الأساسي، فجميعهم الآن أصبح على دراية تامة بطريقة لعب الفريق ويدركون أن تغيير بعض العناصر من مباراة لأخرى يعتمد على نقاط قوة المنافس إلى جانب حاجة البعض للراحة أيضا، فقد لعبنا 5 مباريات في 20 يوما".

"لن أراقب أحدا في الزمالك فهذه ليست طريقتي في الكرة، لكل لاعب مكانه بالملعب وعليه أن يواجه الخصم الذي سيتواجد ناحيته".

"فريقي يحتاج إلى التحسن أمام مرمى الخصوم، فلقاء الاتحاد السكندري أهدرنا فيه فرصا كثيرة بسبب التسرع والعصبية".

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