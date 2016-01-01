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بالصور.. المتأهلون لبرنامج الرئاسة للقيادة يخوضون مرحلة المقابلة الشخصية

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بالصور.. المتأهلون لبرنامج الرئاسة للقيادة يخوضون مرحلة المقابلة الشخصية بالصور.. المتأهلون لبرنامج الرئاسة للقيادة يخوضون مرحلة المقابلة الشخصية
أجريت اليوم، الجمعة، المرحلة الأخيرة من اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة حيث خاض المتأهلون مرحلة المقابلة الشخصية مع أعضاء فريق البرنامج بهدف التقييم النهائى للشباب المتأهل من مرحلة الامتحانات الكتابية.
>اليوم السابع -1 -2016

وتابعت رئاسة الجمهوية عملية إجراء اللقاءات مع الشباب المتأهل، كما تم تنظيم الأطر بالتعاون مع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

وضمت لجان التقييم أساتذة أكاديميين من مختلف جامعات ، بالإضافة إلى أعضاء المجالس التخصصية.
>اليوم السابع -1 -2016

وتستمر اللقاءات الشخصية على مدار أربعة أيام، تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل بهدف لقاء ألف شاب متأهل لاختيار 500 شاب لبدء الدورة الأولى.

وأعلن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة أن الفرص لا تزال متاحة أمام من لم يتأهل فى التصفيات، حيث سيدخل غير المتأهلين فى تصفيات الدورات القادمة.

وجاءت المقابلة الشخصية فى إطار تنظيمى دقيق لإتاحة الفرصة للمتأهلين لعرض مهاراتهم الشخصية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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