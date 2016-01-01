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الأرصاد: طقس غد شتوى شديد البرودة وأمطار على السواحل والصغرى بالقاهرة 9

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الأرصاد: طقس غد شتوى شديد البرودة وأمطار على السواحل والصغرى بالقاهرة 9 الأرصاد: طقس غد شتوى شديد البرودة وأمطار على السواحل والصغرى بالقاهرة 9
يتوقع خبراء الأرصاد، أن تخف حدة عدم الاستقرار ليسود البلاد غد السبت، طقس شتوى شديد البرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

كما تشهد أنحاء البلاد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة فى غد:
>

القاهرة

الصغرى 9 درجات 15 للعظمى، وفى

الإسكندرية

12 صغرى 16 عظمى،

مرسى

مطروح 11 للصغرى 15 للكبرى،

بورسعيد

إلى 12 صغرى 15 للعظمى، وفى

دمياط

11 صغرى 15 للعظمى، و

الإسماعيلية

8 للصغرى 15 للعظمى، وفى

السويس

10 للصغرى 15 للعظمى،

العريش

الصغرى 10 العظمى13،

نخل

الصغرى 5 العظمى 12،

طابا

الصغرى 6 العظمى12،

الطور

الصغرى 12 العظمى 17،

مرسى

علم الصغرى 13 العظمى 20،

الغردقة

الصغرى 12 العظمى 18،

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 20،

رفح

الصغرى 10 العظمى 13،

كاترين

الصغرى 1 العظمى 9،

سيوة

الصغرى 9 العظمى 15،

المنيا

الصغرى 7 العظمى 15،

الفيوم

الصغرى 8 العظمى 15،

رأس سدر

الصغرى 11 العظمى 16،

أبو سمبل

الصغرى 8 العظمى 18،

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 14،

أسيوط

الصغرى 7 العظمى 15،

سوهاج

الصغرى 7 العظمى 16،

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 18،

أسوان

الصغرى 9 العظمى 18،

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 22،

حلايب

الصغرى 15 العظمى 20،

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 16،

قنا

الصغرى 7 العظمى 16،

نويبع

الصغرى 11 العظمى 17،

السلوم

الصغرى 8 العظمى 16.

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