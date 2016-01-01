القبض على عضو بـ"6 إبريل" بالدقى لاتهامه بالدعوة للتظاهر فى ذكرى ثورة يناير

ألقت مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الأمن الوطنى، القبض على أحد أعضاء حركة 6 إبريل، لاتهامه بالدعوة للتظاهر، وتنظيم وقفة منذ عدة أيام بميدان الدقى بالاشتراك مع آخريين.

كانت نيابة الدقى، قد أمرت بضبط وإحضار عدد من اعضاء حركة 6 إبريل لاتهامهم بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان الدقى، ورفعهم لافتات تدعو للتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين منذ عدة أيام، وهم محمد نبيل عبد السلام، وشريف على محمد على، وأيمن أسامة محمد عبد المجيد، ومحمود هشام حسين، والتى أصدرت النيابة قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كما نجح رجال المباحث من ضبط عضو آخر بحركة 6 أبريل مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية أثناء وجوده بشارع المتحف الزراعى بالدقى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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