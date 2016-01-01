محافظ كفر الشيخ: 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 للمصاب فى حادث معدية الموت

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إنه قرر صرف مساعدات لأهالى الضحايا الذين غرقوا بمعدية سنديون، مشيراً إلى أنه سيتم صرف 10ألاف جنيه للمتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ "اليوم السابع" أنه قرر شن حملة على المعديات بطول شاطئ النيل بمحافظة كفر الشيخ، بمدن دسوق وفوه ومطوبس وقراها، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، وسيعيد تقنين وضع المعديات وفرض اجراءات صارمة لضمان عدم تكرار الحادث الأليم، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، سواء المحافظة أوالوحدات المحلية أوشرطة المسطحات المائية.

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>وذكر نصر أنه أدى واجب العزاء لأهالى المتوفيين، وأدى معهم صلاة الجمعة، وكان يتابع الموقف منذ حدوث الحادث حتى دفن الجثامين. وتم تقديم كافة التسهيلات بسرعة إجراءات عمليات الدفن من تصاريح وغيرها.

واستطرد المحافظ، أنه يشعر بالحزن والألم لفقد 13 من الشباب والكبار من أهالى قرية سنديون رحمهم الله ، بالإضافة ل 2 من قرية ديروط بمحافظة البحيرة.

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