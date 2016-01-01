نيمار يتوج عامه المذهل بحصد جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا

حصد نيمار لاعب برشلونة جائزة "سامبا جولد" التي تمنح سنويا لأفضل لاعب برازيلي في الملاعب الأوروبية.

وحقق نيمار الجائزة للعام الثاني على التوالي بناء على ما قدمه مع برشلونة في سنة توج فيها الفريق بخمس بطولات من أصل 6.

واكتسح لاعب سانتوس السابق مواطنيه دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ وفيليبي ميلو لاعب إنتر ميلان صاحبي المركزين الثاني والثالث.

فحصد نيمار 37.87% من الأصوات، أكثر من ثلاثة أضعاف كوستا (13%) واختار 9.37% من المصوتين لاعب الوسط ميلو.

ويختار الجمهور إلى جانب الصحفيين وبعض اللاعبين القدامى النجم الأحق بالجائزة.

وساهم نيمار بقوة في حصد برشلونة لدوري أبطال أوروبا حين سجل في النهائي أمام يوفنتوس.