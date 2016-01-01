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عميد نوعية طنطا: حريصون على تقديم خدمة تعليمية متكاملة

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عميد نوعية طنطا: حريصون على تقديم خدمة تعليمية متكاملة عميد نوعية طنطا: حريصون على تقديم خدمة تعليمية متكاملة
أكد الدكتور السيد محمد مزروع عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن هدم مبنى التربية الفنية القديم بالكلية يأتى فى ضوء خطة تطوير منشآت الكلية، وتنفيذاً لقرار الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة بإنشاء مبنى تعليمى جديد يتكون من 6 طوابق.

وأكد مزروع، حرص الكلية على تطوير كل المبانى لتوفير خدمة تعليمية متكاملة للطلاب، وتقديم أرقى مستويات الرعاية طوال مدة دراستهم بالجامعة.

وأوضح مزروع، أنه يتم حالياً التنسيق بين إدارة الجامعة ومركز الاستشارات الهندسية بها لمتابعة شركة المقاولات المنفذة لأعمال البناء للانتهاء من المبنى الجديد بأسرع وقت ممكن، وفقاً للجدول الزمنى وللشروط الموضوعة، معلناً أن جميع مبانى الكلية سوف تشهد نقله سريعة وبإمكانات فائقة فى المرحلة المقبلة.

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