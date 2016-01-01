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محافظ القليوبية: ضم مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب لمستشفيات وزارة الصحة

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محافظ القليوبية: ضم مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب لمستشفيات وزارة الصحة محافظ القليوبية: ضم مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب لمستشفيات وزارة الصحة
أعلن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أنه تم إصدار قرار بضم مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطنين.

وأشار المحافظ، فى تصريح له اليوم إلى أنه يجرى حاليا تطوير المستشفى وتحويلها إلى مستشفى نموذجى يقدم جميع الخدمات الطبية لأهالى المحافظة وخدمة الطريق الزراعى السريع.

وأكد أنه تم تخصيص 400 ألف جنيه لصرف مستحقات الأطباء والعاملين بالمستشفى المتأخرة، وذلك خلال زيارته الأخيرة للمستشفى وتقديم العاملين شكوى بتأخر صرف بعض الحوافز ومرتبات شهر ديسمبر الماضى.

وأضاف محافظ القليوبية أن المحافظة بصدد الإعداد لحفل تكريم لجميع محافظى القليوبية السابقين تقديرا لدورهم فى النهوض وتنمية المحافظة.

وقال فرحات إنه سيعقد على هامش تلك الاحتفالية لقاءات بكافة المحافظين السابقين للاستماع إلى رؤاهم بشأن خطط التطوير ومعوقاته ورؤيتهم للمحافظة وأهم المشكلات التى واجهتهم خلال فترات عملهم.

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