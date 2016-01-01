بالصور.. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر يفتتح أقدم مسجد بالعاشر بعد تطويره

افتتح الشيخ الدكتور سعيد عامر الأمين العام لمشيخة الأزهر ورئيس لجنة الفتوى، أقدم مسجد بمدينة العاشر من رمضان المسمى بمسجد عمر بن الخطاب بالكيرهاوس، بعد تطويره من قبل بعض المتبرعين ومنهم المهندس أحمد الخطيب صاحب مدارس الخطيب بالعاشر.

وأكد الدكتور سعيد خلال كلمته، أهمية الحفاظ على بيوت الله والمساهمة فى تطويرها وجعلها دائما تليق بالرسالة التى تقوم بها فخير بيوت الله فى الأرض هى المساجد ودور العبادة، مشددا على دور المجتمع المدنى فى دعم وتطوير والمساهمة فى إعلاء قيم الحق والخير.

وشارك فى الافتتاح الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف منهم الدكتور خليل عواد، والشيخ محمود الخضرى، والمهندس تامر عبدالجواد، والدكتور مصيلحى موسى، والشيخ عبد العزيز يوسف مدير عام الإدارة التعليمية للأوقاف بالعاشر والدكتور ابو الحجاج عبدالغنى، عضو الهيئة العليا بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، ورئيس نادى الرواد بالعاشر من رمضان والمهندس محمد حلاوة وبعض القيادات التنفيذية بمدينة العاشر.

واختتم حفل الافتتاح بتكريم بعض الرموز بمدينة العاشر، على دورهم فى تطوير المسجد وإعادته لوضعه فى حال أفضل مما كان عليه.

وجدير بالذكر أن منطقة الكيرهاوس هى أقدم المجاورات السكنية فى العاشر، حيث كانت مخصصة للعمال وأسرهم الذين بنوا مدينة العاشر، ويعد مسجد عمرو بن الخطاب هو أقدم مسجد فى المدينة.



>