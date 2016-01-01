أمن الإسكندرية يعيد سيارة مبلغ بسرقتها ويضبط سلعا غذائية غير صالحة

تمكن العقيد تامر العزيزى رئيس قسم مباحث المرور، وبصحبته النقيب عبد المنعم خميس الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر، من ضبط "أحمد.ف" 22 سنة عاطل مقيم دائرة القسم أثناء قيادته السيارة رقم 5482 مصر "ميكروباص صغير الحجم" ماركة سوزوكى، المُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة أول المنتزه من قبل "أحمد ر ع"، وأصل لوحاتها 5392 مصر.

اتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

كما قام اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "داليا.ع" 33 سنة المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية، لحيازتها وعرضها للبيع عدد "1500" كجم من الفول المجروش بدون ثمة بيانات تجارية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"مهدى.ا" 46 سنة صاحب محل، لحيازته وعرضه للبيع عدد "600" زجاجة خمور أنواع مختلفة مجهولة المصدر بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "إبراهيم.د" 53 سنة المدير المسئول عن محل عصائر لحيازته عدد"249" زجاجة عصائر أنواع مختلفة غير مدون عليها بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أحمد.م" 33 سنة عاطل بحوزته عدد 5 أجولة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "250 " كجم بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء و"إسلام.ع" 58 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "5520" صاروخ نارية ومحدث صوت مختلفة الأنواع أجنبية الصنع ومجهول المصدر، و"بطرس.ا" 22 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1320" صاروخ نارية ومحدث صوت مختلفة الأنواع أجنبية الصنع ومجهول المصدر.

كما تم ضبط "حسين.ع" 30 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "3840" صاروخ نارية ومحدث صوت مختلفة أنواع أجنبية الصنع ومجهول المصدر.