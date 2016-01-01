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بالصور.. مديرا الأمن والمباحث يتفقدان الحالة الأمنية بكنائس وأديرة سوهاج

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بالصور.. مديرا الأمن والمباحث يتفقدان الحالة الأمنية بكنائس وأديرة سوهاج بالصور.. مديرا الأمن والمباحث يتفقدان الحالة الأمنية بكنائس وأديرة سوهاج
تفقد اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يرافقه اللواء محمد رشاد، نائب المدير، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية وعدد من القيادات الأمنية والشرطية أعمال التأمين والحراسة على الكنائس والأديرة بمختلف قطاعات المديرية

كما قدموا التهنئة للأقباط داخل الكنائس والأديرة وتم تقديم التهنئة للأنبا باخوم أسقف سوهاج .

شهدت دور العبادة القبطية تواجدا مكثفا لرجال الشرطة وأفراد الأمن السريين حولها بمختلف قرى ومدن المحافظة، وتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمطرانيات والكنائس أثناء الاحتفالات برأس السنة ومستمرة طوال أسبوع احتفالات، وتم عمل حواجز مرورية مع وضع بوابات إنذار وتأمين الدخول على أبواب المطرانيات.

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه تم عمل كمائن ونقاط تفتيش بنطاق الكنائس والأديرة وبدايات الشوارع المؤدية لها لإحكام فحص المترددين عليها وتوسيع دائرة الاشتباه ومداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات للكشف عن أى أجسام غريبة أو متفجرات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات الخاصة أمام الكنائس والمطرانيات التى تقام بها الاحتفالات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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