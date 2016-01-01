المنتدى الأسبوعى لحزب الوفد بالعريش يستعرض أبرز مشاكل المدينة

استعرض المشاركون فى المنتدى الأسبوعى لحزب الوفد بالعريش أبرز المشاكل التى يواجهها الأهالى يوميا، وطالب عدد من رموز مدينة العريش بسرعة إنهاء أزمات المياه وقلة مياه الشرب وعدم وصولها إلى بعض المناطق، وإغلاق الطرق والشوارع داخل مدينة العريش وترميمها وإعادة الشىء لأصله.

كما ناقش الاجتماع اليوم، توفير معدات وأجهزة الطرق داخل المحافظة وإخلاء الميادين العامة والشوارع الرئيسية والأرصفة من الباعة الجائلين، وتخصيص طريق للكراسى المتحركة الخاصة بالمعاقين.

جاء ذلك فى المنتدى الأسبوعى لحزب الوفد بالعريش، والذى نظم بمقر الحزب بالعريش، بحضور رمضان خليل القائم بعمل رئيس الحزب وحمدان الخليلى سكرتير عام الحزب، وأشرف عبد اللطيف نائب رئيس الحزب، واللواء شحتة محمود السيد رئيس لجنة الأمن، وعمرو الكاشف رئيس لجنة الاعلام وضياء قدورة السكرتير المساعد، ومشاركة قيادات مجتمعية ورموز شعبية.

وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مركز ومدينة العريش، إن الخطة الاستثمارية السنوية لمركز ومدينة العريش تتراوح بين 7 – 8 ملايين سنويا، بخلاف الاعتمادات الاضافية والمبالغ المخصصة من بعض الجهات المركزية، ويتم صرفها على مرافق الخدمات والبنية الأساسية في مختلف المجالات، وأن خطة العام الحالى تتضمن إحلال وتجديد شبكة مياه العريش والتى تتكلف نحو 10 ملايين جنيها.

وأوضح فهمى أن مشاكل المياه بسبب إهدار كميات كبيرة منها وزيادة التعديات على خطوط المياه القادمة من محطة القنطرة شرق حتى تصل الى مدينة العريش بكميات لا تكفى المواطنين وتؤدى الى زيادة الشكوى منها.

وقال إنه تم تجميع الأعمال المتعلقة بإعادة الشىء إلى أصله في مجال الطرق لعرضه على النيابة لاتخاذ الاجراءات ضد المقاعسين عن تنفيذه، وأنه جارى انشاء الطرق الخاصة بمشروع ابنى بيتك بتكلفة تصل الى 12 مليون جنيها، وتخصيص جزء من الاعتمادات المالية لاعادة الشىء إلى أصله وتوفير مليون جنيها لاعادة تطوير حديقة المساعيد، وحل مشكلة الباعة الجائلين بانشاء مجموعة من الأسواق لنقلهم اليها.