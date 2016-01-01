بالصور.. وقفة لأهالى أبو تلات بالعجمى للمطالبة بحل مشكلة المياه الجوفية

نظم أهالى منطقة أبو تلات بالعجمى وقفة احتجاجية، ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، بطريق "الإسكندرية – مطروح" الصحراوى، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أبو تلات تستغيث من الغرق" و"أين المحافظة"، للمطالبة بحل مشكلة غرق المنطقة بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، مطالبين بتدخل المسؤلين لرفع المعاناة عنهم.

من جانبه، أكد اللواء سامى شلتوت، رئيس حى العجمى، أنه جارى استكمال أعمال إنشاء بدالة أبو تلات والبدء فى المشروع المتكامل للصرف الصحى بالقطاع، والذى تقرر البدء به فى الربع الأول من العام المالى 2016/2017، حيث تم الانتهاء من مد البدالة بطول 1800 متر، بداية من مدخل شارع أبو تلات الرئيسى حتى المصب على الشاطئ.

وتم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية والإنشائية، حيث تم تركيب طلمبة 6 بوصة وتشغيل البدالة لمدة ساعتين فقط، وعلى إثر ذلك ظهرت بعض التلفيات بالمواسير مما تطلب ترميمها ولحامها، وظهر الأثر الإيجابى للبدالة، وانخفض منسوب المياه الجوفية بشكل واضح فى شارع أبو تلات الرئيسى، وسيتم إنهاء المشكلة تماما بمجرد إنهاء ترميم الخط وتشغيل البدالة بصفة مستمرة.



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