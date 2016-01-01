أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وقفة لأهالى أبو تلات بالعجمى للمطالبة بحل مشكلة المياه الجوفية

Google+ Print
بالصور.. وقفة لأهالى أبو تلات بالعجمى للمطالبة بحل مشكلة المياه الجوفية بالصور.. وقفة لأهالى أبو تلات بالعجمى للمطالبة بحل مشكلة المياه الجوفية
نظم أهالى منطقة أبو تلات بالعجمى وقفة احتجاجية، ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، بطريق "الإسكندرية – مطروح" الصحراوى، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أبو تلات تستغيث من الغرق" و"أين المحافظة"، للمطالبة بحل مشكلة غرق المنطقة بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، مطالبين بتدخل المسؤلين لرفع المعاناة عنهم.

اليوم السابع -1 -2016

من جانبه، أكد اللواء سامى شلتوت، رئيس حى العجمى، أنه جارى استكمال أعمال إنشاء بدالة أبو تلات والبدء فى المشروع المتكامل للصرف الصحى بالقطاع، والذى تقرر البدء به فى الربع الأول من العام المالى 2016/2017، حيث تم الانتهاء من مد البدالة بطول 1800 متر، بداية من مدخل شارع أبو تلات الرئيسى حتى المصب على الشاطئ.

اليوم السابع -1 -2016

وتم الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية والإنشائية، حيث تم تركيب طلمبة 6 بوصة وتشغيل البدالة لمدة ساعتين فقط، وعلى إثر ذلك ظهرت بعض التلفيات بالمواسير مما تطلب ترميمها ولحامها، وظهر الأثر الإيجابى للبدالة، وانخفض منسوب المياه الجوفية بشكل واضح فى شارع أبو تلات الرئيسى، وسيتم إنهاء المشكلة تماما بمجرد إنهاء ترميم الخط وتشغيل البدالة بصفة مستمرة.

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365