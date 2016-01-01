تقرير في الجول - متى يتم فتح وإغلاق باب سوق الانتقالات في أوروبا

مع قدوم شهر يناير تجهز كل الأندية نفسها من أجل ضم لاعبين جدد لتدعيم الفريق سواء لزيادة قوة التشكيلة أو مواجهة الإصابات التي تلاحقه.

فمتى يتم فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في الخمسة دوريات الكبرى في العالم؟

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرا أوضحت فيه مواعيد فتح وإغلاق باب سوق الانتقالات في إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.

في إنجلترا باب الانتقالات لم يفتح بعد على عكس إسبانيا، ففي الأولي سيكون من الممكن لأي فريق ضم لاعب جديد مع بداية الدقائق الأولى من الثاني من شهر يناير الجاري ونفس الحال ينطبق على أندية الدوري الفرنسي.

وبالنسبة لإسبانيا وإيطاليا فإن باب سوق الانتقالات لن يتم فتحه إلا مع قدوم الرابع من شهر يناير الحالي وهو نفس الحال بالنسبة لهولندا وبلجيكا.

لذا فإن احتاج أي فريق من إنجلترا ضم لاعبين من إسبانيا على سبيل المثال فينبغي عليهم الانتظار حتى الرابع من الشهر الجاري.

أما في ألمانيا فقد تم فتح سوق الانتقالات مع بداية الثواني الأولى من العام الجديد.

وبالنسبة لموعد إغلاق سوق الانتقالات ففي إنجلترا يكون في الأول من شهر فبراير المقبل

وهو نفس الحال مع إيطاليا وفرنسا، وكل ذلك يأتي بعد إسبانيا التي تغلق في الـ31 من شهر يناير الجاري.

وفي ألمانيا يتم إغلاق باب الانتقالات في الثاني من شهر فبراير المقبل.