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تقرير – ريال مدريد يرفض إعادة ثمن تذاكر مباراة قادش لجماهيره

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تقرير – ريال مدريد يرفض إعادة ثمن تذاكر مباراة قادش لجماهيره تقرير – ريال مدريد يرفض إعادة ثمن تذاكر مباراة قادش لجماهيره

يرفض ريال مدريد إعادة ثمن تذاكر لقاء قادش في كأس إسبانيا لجماهيره وذلك على الرغم من خروجه من البطولة لإشراكه لاعب موقوف.

وكان ريال مدريد قد ودع كأس إسبانيا بعدما قام بإشراك دينيس تشيرشيف في المباراة وهو لا يحق له خوضها بسبب إيقافه في وقت سابق.

وقام الفريق الملكي بالتقدم باحتجاج لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمحكمة الرياضية على قرار خروجه من البطولة وقام في خلال ذلك الوقت طباعة تذاكر لقاء الإياب تحسبا لقبول طعنه.

وحسبما أفادت صحيفة "الكونفدينشال" الإسبانية فإن ريال مدريد لن يعيد لجماهيره ثمن تذاكر لقاء الإياب على الرغم من عدم قبول استئنافه ضد القرار وبالتالي تأكد خروجه من البطولة.

وأوضح التقرير بأن العديد من جماهير اللوس بلانكوس أعربوا عن غضبهم إزاء ذلك القرار مطالبين بالحصول على حقهم في استعادة أموالهم.

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