أوزيل يكسر الرقم القياسي لصناعة الأهداف في عام واحد

بالهدف الذي صنعه لجابريل باوليستا زميله في أرسنال أمام بورنموث بات الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب المدفعجية أكثر من صنع أهداف خلال عام في الدوري الإنجليزي.

أوزيل الذي صنع في النصف الثاني من العام مع انطلاق الموسم الجاري 15 هدفا وصل بهم إلى 20 هدفا خلال عام 2015.

وكسر أوزيل رقم مهاجم أرسنال السابق وهدافه التاريخي تييري هنري الذي صنع 19 هدفا خلال عام 2003.

ويأتي في المركز الثالث الفرنسي أسطورة مانشستر يونايتد إيريك كانتونا الذي صنع 17 هدفا في عام 1993 بعد انتقاله للشياطين الحمر.

أوزيل بات على مقربة من كسر رقم جديد في الدوري الإنجليزي إذ يحتاج فقط لصناعة خمسة أهداف لمعادلة رقم هنري الذي استطاع أن يصنع 20 هدفا خلال موسم واحد 2003-2004.