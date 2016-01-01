القبض على موظف بالبحر الأحمر لاستيلائه على 1.5 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لاستيلائه على مليون و500 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى الخردة.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من "حسن .ع.م"، 43 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم سوهاج، و 9 آخرين بقيام شخص يدعى "رفعت " بالحصول منهم على مبالغ مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بزعم توظيفهم فى مجال تجارة الخردة مقابل حصولهم على فائدة شهرية قدرها 10 فى المائة، إلا أنه لم يوفى بوعده وامتنع عن رد أصول مبالغهم المالية.

أكدت التحريات التى أجراها العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بوجه قبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة البلاغ، وبأن المتهم مراقب حسابات بديوان عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية وحاليا بإجازة بدون مرتب ومقيم جرجا سوهاج، وله إقامة أخرى بالغردقة البحر الأحمر.

وأوضحت التحريات، أن المتهم يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى تحركاته خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا تمكن المقدم صلاح أبو سحلى من ضبطه، وبمواجهته اعترف وتعهد برد المبالغ للشاكين، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة العامة.