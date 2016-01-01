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الإندبندنت: أردوغان يستشهد بألمانيا فى عهد هتلر كنموذج للحكم الفعال

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الإندبندنت: أردوغان يستشهد بألمانيا فى عهد هتلر كنموذج للحكم الفعال الإندبندنت: أردوغان يستشهد بألمانيا فى عهد هتلر كنموذج للحكم الفعال
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دافع عن سعيه لجعل نظام الحكم فى تركيا رئاسيا، مستشهدا بألمانيا فى عهد هتلر كنموذج تاريخى.

وكان أردوغان قد مضى فى جهوده لزيادة سلطة منصبه على الرغم من المخاوف من أنه سيؤدى إلى تقسيم مقعد السلطة فى البلاد إلى اثنين.

وكان أردوغان قد قطع زيارة رسمية إلى بعد وفاة الصحفى البارز الموالى للحكومة حسن كاراكيا. وفى مؤتمر صحفى خلال عودته إلى تركيا، سئل عما إذا كان يعتقد أن النظام الرئاسة سيكون ممكنا مع الحفاظ على الهيكل الموحد للدولة.

ووفقا لموقع T24 الإخبارى التركى، رد قائلا: نعم لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك نظاماً رئاسياً فى دولة موحدة. وأضاف أن هناك بالفعل بعض النماذج فى العالم اليوم وأيضا من الماضى، منها ألمانيا فى عهد هتلر، ورأينا هذا النموذج مجددا فى عديد من الدول الأخرى.

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