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بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جثامين 3 من ضحايا غرق معدية الموت بكفر الشيخ

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بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جثامين 3 من ضحايا غرق معدية الموت بكفر الشيخ بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جثامين 3 من ضحايا غرق معدية الموت بكفر الشيخ
فى جنازة شعبية مهيبة، شيع منذ قليل الآلاف من قرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة، جثامين 3 من أبناءها اللذين لقوا مصرعهم فى حادث غرق معدية الموت بكفر الشيخ.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة على ضحاياهم فى المسجد الكبير، وتوجهوا بهم إلى مقابر القرية، وهم مختار سامى ضيف الله، عامل، ومحمد مصطفى حمادى 20 سنة، وسعاد ماهر الصاوى 21 سنة ربة منزل.
>اليوم السابع -1 -2016
>وارتفعت أصوات المشيعين بالهتاف خلال الجنازة معتبرين ضحاياهم من الشهداء.
>اليوم السابع -1 -2016
>وشارك فى تشييع الجنازة، وهدان السيد المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة، وأحمد مشهور رئيس مدينة المحمودية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

من جانبه أعلن محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، عن منح أسر ضحايا المركب الغارق 5 آلاف جنيه كتعويض رمزى، بالاضافة إلى تعويضات وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى تكثيف الحملات الأمنية لوقف تشغيل المعديات المخالفة بنهر النيل والتى لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان، حرصا على أرواح المواطنين.
>اليوم السابع -1 -2016
>وطالب جمال خطاب نقيب المحامين بمركز المحمودية، بمحاسبة المسئولين المتورطين فى هذا الحادث المأساوى، وتشديد الرقابة على تلك المعديات لمنع تكرار تلك الحوداث.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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