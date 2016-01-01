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بالفيديو.. أعضاء الأهلى ينظمون وقفة لدعم مجلس طاهر

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بالفيديو.. أعضاء الأهلى ينظمون وقفة لدعم مجلس طاهر بالفيديو.. أعضاء الأهلى ينظمون وقفة لدعم مجلس طاهر
بدأ عدد من أعضاء الأهلى فى التجمّع داخل النادى عقب صلاة الجمعة فى التجمّع لتنظيم وقفه لتدعيم مجلس محمود طاهر بعد قرار حله مؤخراً.

وكان بعض المُعارضين لمجلس طاهر أعلنوا إنهم سينظمون وقفة أخرى تُطالب بعدم استمرار المجلس لكنهم لم ينظموا الوقفة، فيما بدأ المؤدية لمجلس الإدارة الحالى وقفتهم.

يذكر أن اللواء شرين شمس المدير التنفيذى للأهلى قد أجتمع مع أعضاء من الجبهتين لعدم إقامة وقفتين حتى لا يحدث صدام ومنعاً لتشويه صورة النادى إلا أن عدد قليل من الأعضاء تجمهر وفى انتظار زيادة العدد أو إلغاء الوقفة.

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مصر 365

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