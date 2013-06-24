إطلالات نجمات "الموركس" تحت مجهر "سيدتي نت"

جرأة الاختيار كانت السمة الأبرز في إطلالات النجمات في سهرة الموركس دور Murex d’Or لهذا العام. ففي دورته الثالثة عشر استضافت السجادة الحمراء عدداً من ألمع الوجوه الفنية والإعلامية التي حرص موقع "سيدتي نت" على رصدها وتسليط الضوء عليها من مختلف الجوانب.

تطابق الألوان في خيارات الفنانات كان لافتاً. فالأزرق الملكي أو ما يعرف بالنيلي جمع بين إطلالة الفنانة نانسي عجرم، التي اختارت فستاناً من "بالمان" Balmain، وإطلالة المغنية لارا اسكندر التي ارتدت من تصميم العالمي "إيلي صعب" Elie Saab. ونقاوة الأبيض كانت خيار كل من "إيليسا" Elissa بفستان جريء، وألين لحود بفستان من تصميم "إيلي وهبي" Elie Wehbe وكذلك خيار النجمة أحلام التي ارتدت فستاناً من تصميم "إيلي صعب" Elie Saab كانت قد سبقتها الى اختياره إليسا في إحدى حلقات برنامج "إكس فاكتور" X Factor. وبالطبع لم تغب فخامة الأسود عن المناسبة، فكلّلت إطلالة النجمتين كارلا بطرس وسينتيا خليفة بالإضافة الى إطلالات أخرى.

وفي عودة سريعة الى سهرة الموركس دور من العام الماضي، وددنا أن نجري مقارنة بسيطة في إطلالات بعض النجمات. بداية، مع الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، التي رافقها فرح الألوان مع فستان أخضر من تصميم "زياد نصير" Ziad Nseir ارتدته العام الماضي، وفستان ملوّن من تصميم "طارق سنو" Tarek Sinno بالأمس. أما مايا دياب، فكما عودتنا على جرأة خياراتها، أطلّت العام الماضي بفستان من تصميم "نيكولا جبران" Nicolas Jebran وكذلك كان توقيع المصمّم نفسه على إطلالتها هذا العام. بينما فضلت النجمة نانسي عجرم أن تحمل إطلالتيها توقيع مصممين أجانب، حيث ظهرت في الموركس دور 2012 بفستان من تصميم جيني باكهام Jenny Packham، وأطلت في سهرة الأمس، كما سبق وذكرنا، بفستان من توقيع دار "بالمان" Balmain. إلهام شاهين، بدروها، لم تشأ الابتعاد عن الكلاسيكية، فكان للون الأسود حضوره المتكرر على إطلالاتها.

شاهدي إطلالات النجمات في الموركس دور وأخبرينا برأيك.