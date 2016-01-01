بالصور.. الفجيرة تحتفل بالسنة الجديدة 2016 بعروض نارية مبهرة

شهد شاطئ الفصيل بالفجيرة أمس احتفالات مبهرة بالسنة الجديدة، حيث تدفق آلاف من سكان الامارة وزوارها من مختلف المناطق المجاورة .

وانطلقت الاحتفالات في تمام الساعة 12 مساء الالعاب النارية في سماء الفجيرة بأطيافها اللونية الرائعة، للاعلان عن الدخول في عام 2016 ووداع عام 2015، حيث واصلت انوارها المشعة تنطلق الواحدة تلو الاخرى لفترة امتدت لـ 5 دقائق ازدانت فيها الامارة فرحا وبهجة بالعام الجديد.

واشار المهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة إلى ان الاحتفال بالسنة الجديدة ، جاء تعبيرا عن الفرحة والبهجة لاستقبال عام 2016 بكل حب وسعادة وامنيات بان يكون العام الجديد عام خير وعطاء وسلام وانجاز للجميع ، موضحا ان الاحتفال برأس السنة الجديدة ممزوجا بعروض نارية مبهرة جاء بتوجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومتابعة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، لكي تعم الفرحة والبهجة قلوب الناس بالسنة الجديدة .

واكتظت المنطقة بعدد كبير من الناس والزوار والعائلات خلال ساعات المساء المبكرة على شاطئ الفصيل بالفجيرة ينتظرون بفارغ الصبر العروض والالعاب النارية التي اعتادوا مشاهدتها كل سنة من نهاية عام مضى وبداية عام جديد ،وسط تحضيرات وإجراءات تنظيمية شاركت فيها عدد من الجهات المختلفة في الامارة. لتتحول المنطقة لملتقى احتفالي جمع الناس في مكان واحد تغطيه ملامح من الفرحة سادت الوجوه وامنيات قلبية تدعو بالخير والسلام والسعادة انطلقت لحظت انطلاق المفرقعات والاضواء لتنير الافق بهجة وسرور.

وكثفت شرطة الفجيرة دورياتها خلال الاحتفالات، لتوفير السلامة المرورية، ومنع الضجيج والإزعاج، والحد من أي سلوكيات غير حضارية تتنافى مع القانون، مع امنياتها بعام مزدهر يعمه الخير والامان والطمأنينة.