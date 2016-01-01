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ضبط 144 بائعا وتنفيذ 795 إزالة ورفع 38 عربة مأكولات وغلق 3 مقاهى بالقاهرة

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ضبط 144 بائعا وتنفيذ 795 إزالة ورفع 38 عربة مأكولات وغلق 3 مقاهى بالقاهرة ضبط 144 بائعا وتنفيذ 795 إزالة ورفع 38 عربة مأكولات وغلق 3 مقاهى بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ 795 إزالة إدارية، وتحرير (246) محضر إشغال طريق، وتحرير (127) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير (116) محضر بيئة، وضبط (144) بائعا متجولا، و(17) مخالفة لشروط التراخيص.

كما تمكنت الحملات من ضبط (12) توك توك، و(22) عربة يد، وضبط (9) تروسيكل، وإزالة (7) فاترينة مأكولات، وإزالة (6) تاندة، وإزالة (35) حاجز حديدى، وإزالة (18) إعلان بدون ترخيص، وتنفيذ غلق (3) مقاهى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع.
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