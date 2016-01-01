إحباط محاولة تهريب 8 ملايين قرص مخدر داخل حاويتين بميناء دمياط

أحبطت قوات مكافحة المخدرات محاولة تهريب 8 ملايين و819 ألف قرص مخدر داخل حاويتين على إحدى السفن القادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى، ونجحت فى ضبط الشحنة والقائمين على تهريبها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها اعتزام "ع.ص.ج" واثنين آخرين جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة لأقراص "الكبتاجون" بداخل حاويتين مشمولهما رسالة أدوات مكتبية على إحدى السفن القادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى.

وعقب تقنين الإجراءات وفى ضوء التحريات المكثفة التى قامت بها الإدارة فى الآونة الأخيرة، تم رصد وصول الحاويتين، وبالكشف على محتوياتهما من خلال اللجنة الأمنية الجمركية المشكلة لفحصهما، تبين وجود 8,819,000 قرص من أقراص الكبتاجون المخدر.

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى لجلب تلك الشحنة بداخل البلاد بقصد ترويجها بداخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.