القبض على عاطلين اقتحما مدرسة لسرقتها وأصابا خفيرا بالحوامدية

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطلين اقتحما مدرسة بالحوامدية واعتديا على الخفير المعين لحراستها واستوليا على شاشتين كمبيوتر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بما نسب إليهما وأرشدا عن المسروقات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بتعرض خفير نظامى معين لتأمين مدرسة ثانوى بالحوامدية للاعتداء على يد مجهولين أثناء وجوده بالمدرسة لحراستها، مما أسفر عن إصابته بجرح بوجهه واستيلاء المتهمين على شاشتين كمبيوتر من المعمل الخاص بالمدرسة.

وبتكثيف التحريات توصل الرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية من كشف هوية المتهمين وتبين أنهما "أيمن.ع" و"احمد.ر" عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة ما نسب إليهما من اتهام، وأرشدا عن المسروقات، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.