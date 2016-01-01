رسميا.. أتليتكو يضم لاعب سيلتا فيجو

(إفي): انتقل لاعب خط الوسط الأرجنتيني أوجوستو فرنانديز رسميا إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بين نادي العاصمة وفريقه السابق سلتا فيجو.

وأعلن أتليتكو مدريد أن إضفاء الطابع الرسمي على التعاقد مع أوجوستو فرنانديز جاء في أول أيام العام الجديد بعد حل بعض المسائل التي كانت لا تزال عالقة في المفاوضات.

وكان اللاعب (29 عاما) قد اجتاز أمس الخميس الفحص الطبي، الذي يعد الخطوة السابقة على انضمامه رسميا للروخيبلانكوس، بعد أن ودع سلتا فيجو بالمشاركة لمدة 77 دقيقة في المباراة التي أقيمت الأربعاء أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

ويصل فرنانديز إلى فريق المدرب دييجو سيميوني لتعزيز خط الوسط الذي عانى من صعوبات بعد إصابة البرتغالي تياجو مينديز.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني قد شارك 121 مباراة خلال ثلاثة مواسم ونصف مع سلتا فيجو، سجل خلالها عشرة أهداف.

وأشاد المدير الرياضي لأتليتكو مدريد، خوسيه لويس بيريز كامينيرو، بالتعاقد مع فرنانديز مؤكدا أنه "لاعب يتمتع بخبرة في الدوري الإسباني وسوف يقدم مهارة وكفاءة لخط وسط الفريق".

وتابع "انضمامه سيساعدنا في ثلاث مسابقات صعبة خلال الشهور المقبلة".

واعتبر كامينيرو أن القدرة التنافسية للروخيبلانكوس سوف تزيد بشكل كبير مع قدوم فرنانديز.

ويعد هذا ثاني تعاقد يبرمه أتليتكو مدريد خلال الأيام الأخيرة بعد ضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتر.