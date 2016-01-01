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موظف بالشرقية يقتل زوجته بـ17 طعنة بسبب تواجدها المستمر على الفيس بوك

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موظف بالشرقية يقتل زوجته بـ17 طعنة بسبب تواجدها المستمر على الفيس بوك موظف بالشرقية يقتل زوجته بـ17 طعنة بسبب تواجدها المستمر على الفيس بوك
أنهى موظف بكهرباء الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حياة زوجته طعناً بالسكين، وسدد لها 17 طعنة، بسبب تواجدها المستمر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تلقى اللواء حسن سيف، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "سميحة. س. ع" 25 سنة ربة منزل ومقيمة الصالحية الجديدة لمستشفى الصالحية العام مصابة بطعنات بالجسم "17" طعنة وتوفيت فور وصولها.

وبسؤال والدها اتهم "محمد. إ. ج" 28 سنة عامل بإدارة كهرباء الصالحية الجديدة، زوج المجنى عليها المتهم بالتعدى عليها.

وتوصلت تحريات مباحث الصالحية الجديدة، برئاسة النقيب أحمد سليم، إلى صحة الواقعة، وقيام الزوج بقتلها، بسب حدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب تواجدها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم ضبط الزوج، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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