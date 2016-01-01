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ربة منزل تختطف طفلها لطلب فدية 120 ألف جنيه من زوجها بالجيزة

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ربة منزل تختطف طفلها لطلب فدية 120 ألف جنيه من زوجها بالجيزة ربة منزل تختطف طفلها لطلب فدية 120 ألف جنيه من زوجها بالجيزة
لجأت ربة منزل، إلى حيلة للحصول على مبلغ 100 ألف جنيه من زوجها كان قد حصل عليهم ورفض إعادتهم لها، فاتفقت مع سيدتين واختطفوا طفلها وطلبوا فدية 120 ألف جنيه لإعادة الطفل، إلا أن ضباط مباحث مركز أبو النمرس بالجيزه تمكنوا من ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا من تاجر يدعى "هانى.ح" أفاد فيه بتعرض نجله "ح" البالغ من العمر 11 عاما للاختطاف على يد مجهول، حيث توجه ابنه إلى المدرسة إلا أنه اختفى عقب ذلك، وطلب خاطفه مبلغ 120 ألف جنيه فدية لإعادته.

بتكثيف التحريات، توصلت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن والدة الطفل "هويدا.ا"متورطة فى اختطافه، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعت، وذكرت أن زوجها حصل منها على مبلغ 100 ألف جنيه، ورفض إعادة النقود لها، مما دفعها للاتفاق مع كلا من "سها.س" وشقيقتها"سوزان" على اختطاف الطفل لطلب فدية من زوجها، والحصول على نقودها.

وأضافت أن المتهمة "سوزان" توجهت إلى المدرسة واصطحبت الطفل، واحتجزته بمنزل شقيقتها "سها" بمصر الجديده، بإعداد كمين للمتهمتين تمكن المقدم رامى نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من ضبطهما وعثر على الطفل بصحبتهما، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة الذى أمر بإحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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