النيابة تخاطب الأمن الوطنى لإحضار ضابط للشهادة بقضية "العائدون من ليبيا"

قال مصدر قضائى، إن نيابة أمن الدولة خاطبت جهاز الأمنى الوطنى، بشأن تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، والخاص بضبط وإحضار ضابط بجهاز الأمنى الوطنى وشاهد الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا"، للاستماع إلى أقواله بجلسة 10 فبراير المقبل، وذلك عقب تغيب الشاهد عن الحضور بالجلسات السابقة دون عذر.

وكانت قد أرجأت محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 16 متهمًا من بينهم هارب، لاتهامهم بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"العائدون من ليبيا" لجلسة 10 فبراير المقبل، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار ضابط الأمن الوطنى شاهد الإثبات بالقضية.