بالصور.. بدء التحقيق فى أسباب حريق فندق دبى بعد سيطرة قوات الإطفاء عليه

>قال شهود من رويترز إن فرق الإطفاء نجحت فى السيطرة على حريق شب فى واحد من أشهر الفنادق فى دبى فى ليلة رأس السنة.

ومازالت أعمدة الدخان الأبيض تتصاعد من مبنى فندق (أدرس دبى) المكون من 63 طابقا لكن أطقم الدفاع المدنى انتهت من إخماد النيران التى اندلعت.

وقالت شرطة دبى أمس الخميس إنه تم إخلاء المبنى ولم يصب سوى 14 شخصا بجروح طفيفة لكن مسعفا فى موقع الحادث قال إن أكثر من 60 شخصا عولجوا بسبب استنشاق الدخان والتزاحم على السلالم فى أثناء إخلاء المبنى، وقال شهود إنهم رأوا قطعا من الحطام المشتعل تتطاير من الفندق.

ويعتبر عرض الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد الذى يقام عند برج خليفة -وهو أعلى مبنى فى العالم ويقع على مقربة- من أبرز الاحتفالات السنوية فى دبى واستقطب آلاف المشاهدين. وتم إجلاء معظمهم قبل بدء العرض فى الموعد المحدد له.

ولم تظهر اللقطات التى بثها التليفزيون على الهواء مباشرة سوى بضع عشرات من الأفراد فى المكان الفسيح المخصص لمشاهدة العرض قرب البرج.

وربما تواجه دبى تساؤلات عن إجراءات السلامة فى مبنى فندق (العنوان) الذى تم بناؤه بسرعة وبخاصة بعد أن شب حريق فى ناطحة سحاب شهيرة أوائل العام الماضى.

ولم يرد ممثل للفندق ولا مسئولون من الإدارة العامة للدفاع المدنى فى دبى على طلب من رويترز للتعليق على سبب حريق الفندق.

وقال مسؤولون أمنيون إن الحريق بدأ فى واجهة المبنى بالطابق العشرين بينما ذكر ضاحى خلفان نائب رئيس شرطة دبى أن التحقيق فى سبب الحادث لا يزال جاريا.

ونشر خلفان على حسابه الرسمى على موقع "تويتر" اليوم الجمعة صورة لكرة من اللهب عند قاعدة الفندق. وأضاف "مصور جنائى لشرطة دبى يلتقط بداية الحريق بعدسة كاميرته.. من هنا يبدأ البحث."



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