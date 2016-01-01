أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ضبط المزاج والنفسية فى السنة الجديدة أبرز فوائد ممارسة الرياضة

Google+ Print
ضبط المزاج والنفسية فى السنة الجديدة أبرز فوائد ممارسة الرياضة ضبط المزاج والنفسية فى السنة الجديدة أبرز فوائد ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة أحد الاشياء المفيدة للصحة بصفة عامة خاصة دورها فى الحصول على وزن مثالى وتحسين قوام الجسم ذلك لا تقتصر فوائدها على ذلك فقط بل هناك دور هام لممارسة الرياضة فى تحسين الحالة المزاجية والنفسية للأشخاص.

فوائد ممارسة الرياضة لتحسين الحالة المزاجية
>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن ممارسة الرياضة تساهم فى الحصول فوائد صحية عديدة خاصة فى تحسين الحالة النفسية والمزاجية من خلال دورها فى تفريغ الطاقة السلبية المختزنه.

واستكمل د. طايع قائلا "تساهم ممارسة بعض الألعاب الرياضية فى اكساب الشخص لبعض المهارات الشخصية مثل الثقة بالذات وثقافة تحقيق الفوز مما يجعل للممارسة الرياضة سواء المواظبة على ممارسة لعبة أو بعض التمارين الرياضية بالمراكز الرياضية أمر ضرورى على جميع المستويات الصحية.

فوائد ممارسة الرياضة للحصول على وزن مثالى
>وتابع د. طايع قائلا "تساهم تدريب الفتيات على ممارسة الرياضة منذ الصغر فى مواظبتها على ممارستها عند بلوغها مما يجعل أجسامهن تمتعهن برشاقة ووزن مثالى وحمايتهن من الإصابة بالبدانة والسمنة نتيجة عدم تكوين الخلايا الدهنية منذ الصغر.

لذلك ينصح د. طايع بضرورة المواظبة على ممارسة الرياضة لحصول على فوائدها العديدة خاصة الراغبين فى إنقاص الوزن وتحسين حالتهم المزاجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365