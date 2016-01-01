ضبط المزاج والنفسية فى السنة الجديدة أبرز فوائد ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة أحد الاشياء المفيدة للصحة بصفة عامة خاصة دورها فى الحصول على وزن مثالى وتحسين قوام الجسم ذلك لا تقتصر فوائدها على ذلك فقط بل هناك دور هام لممارسة الرياضة فى تحسين الحالة المزاجية والنفسية للأشخاص.

فوائد ممارسة الرياضة لتحسين الحالة المزاجية

>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن ممارسة الرياضة تساهم فى الحصول فوائد صحية عديدة خاصة فى تحسين الحالة النفسية والمزاجية من خلال دورها فى تفريغ الطاقة السلبية المختزنه.

واستكمل د. طايع قائلا "تساهم ممارسة بعض الألعاب الرياضية فى اكساب الشخص لبعض المهارات الشخصية مثل الثقة بالذات وثقافة تحقيق الفوز مما يجعل للممارسة الرياضة سواء المواظبة على ممارسة لعبة أو بعض التمارين الرياضية بالمراكز الرياضية أمر ضرورى على جميع المستويات الصحية.

فوائد ممارسة الرياضة للحصول على وزن مثالى

>وتابع د. طايع قائلا "تساهم تدريب الفتيات على ممارسة الرياضة منذ الصغر فى مواظبتها على ممارستها عند بلوغها مما يجعل أجسامهن تمتعهن برشاقة ووزن مثالى وحمايتهن من الإصابة بالبدانة والسمنة نتيجة عدم تكوين الخلايا الدهنية منذ الصغر.

لذلك ينصح د. طايع بضرورة المواظبة على ممارسة الرياضة لحصول على فوائدها العديدة خاصة الراغبين فى إنقاص الوزن وتحسين حالتهم المزاجية.