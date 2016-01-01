أمن الإسكندرية يحبط محاولة عاطلين سرقة موظف بالإكراه

نجح ضباط مباحث الإسكندرية فى إحباط محاولة سرقة موظف تحت تهديد السلاح.

وأثناء مرور النقيب محمد الخطبى، الضابط بوحدة مباحث قسم سيدى جابر بطريق قناة المحمودية دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "ميلاد. ج " 26 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل السابق اتهامه فى قضيتى "نشل - مخدرات"، منها القضية جنح القسم "مخدرات"، و"محمد .ح" 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزة كل منهما سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" حال قيامهما بالشروع فى سرقة "أحمد .ع " 39 سنة موظف بهيئة البريد مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض محدثين إصابته بخدوش وسحجات بالوجه والأنف والأذن اليسرى وكدمات بالعنق.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.