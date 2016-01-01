أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الإسكندرية يحبط محاولة عاطلين سرقة موظف بالإكراه

Google+ Print
أمن الإسكندرية يحبط محاولة عاطلين سرقة موظف بالإكراه أمن الإسكندرية يحبط محاولة عاطلين سرقة موظف بالإكراه
نجح ضباط مباحث الإسكندرية فى إحباط محاولة سرقة موظف تحت تهديد السلاح.

وأثناء مرور النقيب محمد الخطبى، الضابط بوحدة مباحث قسم سيدى جابر بطريق قناة المحمودية دائرة القسم، تمكن من ضبط كل من "ميلاد. ج " 26 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل السابق اتهامه فى قضيتى "نشل - مخدرات"، منها القضية جنح القسم "مخدرات"، و"محمد .ح" 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزة كل منهما سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" حال قيامهما بالشروع فى سرقة "أحمد .ع " 39 سنة موظف بهيئة البريد مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض محدثين إصابته بخدوش وسحجات بالوجه والأنف والأذن اليسرى وكدمات بالعنق.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365