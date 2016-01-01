بالصور - مؤيدو مجلس طاهر ينظمون وقفة داخل الأهلي لمساندته

نظم عدد من أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة يوم الجمعة وقفة للتأكيد على مساندتهم لمجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر ضد قرار حله.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت قرارا قبل عدة أيام بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب مخالفة وقعت في ثاني أيام الانتخابات التي أقيمت في مارس من عام 2014.

وتجمع بعض من المساندين لمجلس إدارة الأهلي داخل فرع الجزيرة مرددين بعض الهتافات المساندة لطاهر ومجلسه.

وطالب منظمو الوقفة أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مساندة مجلس الإدارة ضد قرار حله.

وقام المتواجدون بالوقفة بطباعة استمارات لتأييد الإدارة مؤكدين أن قرار القضاء الإداري هو أمر من شأنه ضرب استقرار الأهلي، وأن اختيار المجلس حق أصيل للجمعية العمومية.

وكان مجلس إدارةا لأهلي قد قدم استشكالا وطعنا على قرار حله ومن المنتظر استئنافه خلال الأيام المقبلة.

فيما أوصى المكتب التنفيذي للأهلي بضرورة اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي "فيفا" إن لزم الأمر وذلك من أصل ستة قرارات اتخذها (تعرف عليها بالكامل).