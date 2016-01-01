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وزير داخلية الإمارات: الحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجى للوزارة

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وزير داخلية الإمارات: الحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجى للوزارة وزير داخلية الإمارات: الحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجى للوزارة

أكد الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن نجاح عملية الإنقاذ للفندق الذى اشتعل أمس والحفاظ على أرواح الناس هدف استراتيجى لوزارة الداخلية التى تعمل وفق مؤشرات عالمية فى سرعة الاستجابة.

وأكد أن تلك المؤشرات تحققت فى حادث حريق فندق العنوان، مشيدا بالتعامل البطولى لعناصر الدفاع المدنى والإسعاف وشرطة دبى مما حقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حيثيات عمليات إطفاء حادث حريق فندق العنوان داون تاون "ذا أدرس" من خلال مركز إدارة القيادة والسيطرة فى شرطة دبى وغرفة العمليات المركزية فى الإدارة العامة للدفاع المدنى بدبى.

ووقف على عمليات الإطفاء والإسعاف وسرعة الاستجابة وإدارة موقع الحادث التى تكللت بالنجاح فى إخلاء الفندق من النزلاء والزائرين فى سرعة قياسية، وتأمين المنطقة المحيطة ببرج خليفة والحيلولة دون وقوع أى وفيات بشرية.

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