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سلطات الاحتلال تقرر تسليم 19 جثمانا لشهداء الانتفاضة فى الخليل ورام الله

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سلطات الاحتلال تقرر تسليم 19 جثمانا لشهداء الانتفاضة فى الخليل ورام الله سلطات الاحتلال تقرر تسليم 19 جثمانا لشهداء الانتفاضة فى الخليل ورام الله

>ذكر الارتباط الفلسطينى صباح اليوم الجمعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت تسليم جثامين 17 شهيدا من شهداء انتفاضة القدس من محافظة الخليل ظهر اليوم.

كما أبلغت سلطات الاحتلال عائلتى الشهيدين أنس بسام حماد (21 عاما) ومحمد عبد الرحمن عياد (21 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بأنها ستسلم جثمانهما أيضا اليوم الجمعة.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بدء الانتفاضة أكتوبر الماضى ارتفع إلى 144 من بينهم العديد من النساء والأطفال وذلك بعد استشهاد الشاب شادى غبيش (38 سنة) من سكان حى الزراعة القريب من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله فى وقت متأخر من ليلة أمس بسبب مضاعفات إصابته فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مدخل المخيم قبل بضعة أسابيع.

فى سياق آخر، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى صباح اليوم باعتقال شابين أحدهما فى جنين والآخر من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بحجة أنهما مطلوبان لقوات الاحتلال.
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مصر 365