بالصور.. الجزائر تودع آخر قادة حرب الاستقلال فى جنازة شعبية ورسمية

>تجمع عشرات الآلاف من المشيعين فى قرية ايت احمد بمنطقة القبائل لحضور جنازة حسين ايت احمد آخر التسعة الذين فجروا وقادوا حرب التحرير الجزائرية، والذى توفى يوم 23 ديسمير بسويسرا حيث كان يقيم.

وقبل ساعة من وصول جثمان الراحل ايت احمد غصت القرية التى شهدت ميلاده قبل 89 سنة بحشود المشيعين الذين تجمعوا فى محيط الفى متر وعلى الجبال المجاورة بينما قضى الكثير منهم ليله فى ن المكان.

وبمجرد وصول الموكب الجنائزى الى القرية بدأ انصار يرددون شعار"جزائر حرة ديمقراطية" قبل ان تقاطعهم التكبيرات والتهليلات عبر مكبرات الصوت.

عائلة الفقيد، ارملته وابناؤه الثلاثة، اكدوا ان المعارض الابدى للنظام الجزائرى اوصى بدفنه فى قريته الى جانب والديه وخاصة امه التى توفيت سنة 1983 ولم يتمكن من حضور جنازتها لأنه كان مهددا بالسجن.

كما رفض قادة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذى اسسه الراحل فى 1963، استخدام السيارات الرسمية لمرافقة الموكب الجنائزى الذى انطلق صباح الجمعة من العاصمة الجزائرية نحو مثواه الاخير على بعد 160 كيلومتر.



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