لاعب الزمالك الجديد قد يلحق بلقاء الداخلية

يحصل نادي الزمالك على الاستغناء الخاص بلاعبه الجديد رمزي خالد يوم السبت المقبل وذلك بعد إتمام عمليه انتقاله من الاتحاد السكندري.

وكان رمزي خالد قد انضم للزمالك قادما من الاتحاد قبل عدة أيام ليكون هو أولى صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وسوف يحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب يوم السبت، على أن يكون رمزي جاهزا للانضمام للتدريبات مع فريقه الجديد يوم الأحد المقبل.

وبذلك يتأكد غياب رمزي خالد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة التي سوف تقام يوم السبت في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويملك الوافد الجديد على صفوف الزمالك فرصة للحاق بلقاء الداخلية المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل والمؤجل من الجولة الخامسة.