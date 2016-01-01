محافظ دمياط يطالب بالإسراع فى طرح أربع مدارس بنطاق المحافظة للتجديد

طالب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، من اللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الإسراع بطرح أربع مدارس بنطاق المحافظة لأعمال الإحلال والتجديد، وجارٍ حاليا إسنادها لأحد المقاولين.

وقال محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه تم طرح مدرسة بنى السرو الابتدائية "إحلال كلى" وطرح مدرسة 6 أكتوبر بدمياط "إحلال جزئى" واستكمال مدرسة الماشطة الثانوية بكفر شحاتة مركز كفر سعد وتعلية مدرسة الشهيد محمد رضا شبانة بالتوفيقية مركز كفر سعد.

وأضاف، أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المدارس أول العام الدراسى المقبل، والتى سوف تسهم فى تخفيض الكثافة والمساهمة فى حل مشكلة الفترة الثانية فى بعض المدارس.

فى نفس السياق، تفقد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الجمعة بصحبة الدكتور السيد الفيومى مدير عام التعليم الفنى، مدرسة دمياط الثانوية الزاعية، حيث تابع العمل بمختلف المواقع مثل الإنتاج الحيوانى وقسم الألبان والمنتجات الغذائية وقسم الزينة والخضر.

وأثنى وكيل الوزارة على العمل وأوصى بسرعة إنهاء الأعمال لتصبح المدرسة صرح للإنتاج الحيوانى والنباتى بدمياط، كما تابع مدرسة دمياط المعدنية ومتابعة رفع كفاءة المدرسة من خلال صيانة وترميم جميع مواقع المدرسة.‏