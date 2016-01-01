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سيف بن زايد يشرف على عمليات إطفاء حريق فندق "العنوان "

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سيف بن زايد يشرف على عمليات إطفاء حريق فندق "العنوان " سيف بن زايد يشرف على عمليات إطفاء حريق فندق "العنوان "

تابع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيثيات عمليات اطفاء حادث حريق فندق العنوان داون تاون من خلال مركز إدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي ، وغرفة العمليات المركزية في الادارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ورافق سموه  اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام  الدفاع المدني بوازرة الداخلية ،  واللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات  ،واللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات

ووقف سموه على عمليات الاطفاء والاسعاف وسرعة الاستجابة وإدارة موقع الحادث التي تكللت بالنجاح في اخلاء الفندق من النزلاء والزائرين في سرعة قياسية، وتأمين المنطقة المحيطة ببرج خليفة ،والحيلولة دون  وقوع اية وفيات بشرية .

واكد سموه ان نجاح عملية الإنقاذ والحفاظ على أرواح الناس ، هدف استراتيجي لوزارة الداخلية التي تعمل وفق مؤشرات عالمية في سرعة الاستجابة  ،و تحققت تلك المؤشرات في حادث حريق فندق العنوان  .

واشاد سموه بالتعامل البطولي لعناصر الدفاع المدني والإسعاف وشرطة دبي مما حقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

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