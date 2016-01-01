جليلة عثمان: تفاجأت باختيارى من المعينين.. والصحة فى مقدمة أولوياتى

قالت جليلة عثمان عبد اللطيف، كبير أخصائيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنها رشحت من قبل نقابة باتحاد العمال، ولكنها تفاجأت بخبر اختيارها من المعينين للبرلمان، مشيرة إلى أنها ثقة غالية من القيادة السياسية.

وتابعت جليلة أن رئيس البرلمان لا يفرق بين المعينين والمنتخبين، ولكن الأهم أن يكون ذا خلفية قانونية عالية، وأن الصحة من القضايا التى ستناقشها فى البرلمان، لافتة إلى أنه يجب القضاء على الأسباب التى تدفع إلى الأمراض، كحرق القمامة وانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

ورفضت "عثمان" أن تحمل وزير الصحة كل المسؤلية عن انتشار الأمراض التى تهدد الصحة قائله: "وزير الصحة مش بيجيب المرض".

وعلقت النائبة المعينة على تراجع انسحاب مسقبل وطن من ائتلاف دعم الدولة أنه لابد أن يكون هناك موقف ثابت منذ البداية.

واستنكرت كبير الأخصائيين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ما يقال من أن "دعم الدولة" حزب وطنى جديد قائلة: "الحزب الوطنى كان به شخصيات تسيطر على الحياة السياسية".

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