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"مجمع البحوث الإسلامية" يدعو المصريين إلى العمل والإخلاص للوطن

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"مجمع البحوث الإسلامية" يدعو المصريين إلى العمل والإخلاص للوطن "مجمع البحوث الإسلامية" يدعو المصريين إلى العمل والإخلاص للوطن
هنأ مجمع البحوث الإسلامية، المصريين قيادة وشعباً بالعام الميلادى الجديد، داعيا جميع المصريين إلى مزيد من العمل والإنتاج فى العام الجديد، لهذا الوطن العظيم الذى يفخر كل مصرى بالانتماء إليه.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفى، أننا كمصريين فى حاجة إلى استشعار المسئولية فى ظل التحديات التى يمر بها الوطن والتي تتطلب منا جميعا أن ندرك قيمة نعمة الأمن والاستقرار التى يشعر بها كل مصرى، وأن نحافظ على كل ذرة فى هذا البلد الذى ننتمى إليه من خلال العمل الجاد وإحياء قيم التعاون والتراحم والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع المصرى.

كما طالب عفيفى الشباب على وجه الخصوص، باستغلال طاقاتهم فى بناء الوطن، وبذل المزيد من الجهد لدفع عجلة التنمية فى جميع المجالات.
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مصر 365