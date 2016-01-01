تشكيل لجنة عليا بين البنك المركزى ووزارة المالية لتنسيق السياسات النقدية

عقد هانى قدرى دميان وزير المالية، اجتماعاً، أمس الخميس، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور قيادات وزارة المالية والبنك المركزى، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم نواب محافظ البنك المركزى المصرى ومساعدى أول وزير المالية ومن يستعينون بهم من قيادات ومسئولين من المؤسستين، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزى على مستوى السياسات والإصلاحات المؤسسية.

وسوف تقوم اللجنة العليا ببحث الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وبما يسهم فى تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد.

وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعياً لبحث عدد من الملفات، والتى تشمل التطوير المؤسسى والربط الشبكى الإلكترونى بين البنك المركزى ووزارة المالية، وبما ينعكس إيجابياً على تقليل تكلفة المعاملات المالية وتوفير المعلومات بشكل لحظى وإلكترونى بما يسمح بتحسين عمليات اتخاذ القرار.

كما ستبحث اللجنة إجراءات تنشيط السوق الثانوى للأوراق المالية الحكومية، والإجراءات المرتبطة بحل مشاكل التجار والمستثمرين بالسوق المصرية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزى، كما تم الاتفاق أن تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزى ووزير المالية مرة شهرياً على الأقل.