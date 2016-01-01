ننشر صور خروج جثامين ضحايا غرق معدية سنديون من مستشفى فوه والتأمين الصحى

رصدت "اليوم السابع" لحظة خروج الجثامين من مستشفى فوه المركزى ومستشفى فوه للتأمين الصحى متجهه لقرية سنديون التابعة لمركز فوه لدفنها بمقابر القرية.

وتواجد عدد من أهالي الضحايا الـ 15 الذين غرقوا فى مياه نهر النيل داخل مشرحة مستشفى فوه المركزى ومشرحة فوه للتأمين الصحى، فى انتظار انتهاء غسل الجثامين لدفنها بمقابر القرية، وتبين أن المعدية التى غرقت، عبارة عن مركب صيد صغير حمولتها 5 أشخاص فقط، وكان على متنها 21 مواطن، وتم انتشال 15 جثة ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن باقى الضحايا.

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