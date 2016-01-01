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ننشر صور خروج جثامين ضحايا غرق معدية سنديون من مستشفى فوه والتأمين الصحى

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ننشر صور خروج جثامين ضحايا غرق معدية سنديون من مستشفى فوه والتأمين الصحى ننشر صور خروج جثامين ضحايا غرق معدية سنديون من مستشفى فوه والتأمين الصحى
رصدت "اليوم السابع" لحظة خروج الجثامين من مستشفى فوه المركزى ومستشفى فوه للتأمين الصحى متجهه لقرية سنديون التابعة لمركز فوه لدفنها بمقابر القرية.

اليوم السابع -1 -2016

وتواجد عدد من أهالي الضحايا الـ 15 الذين غرقوا فى مياه نهر النيل داخل مشرحة مستشفى فوه المركزى ومشرحة فوه للتأمين الصحى، فى انتظار انتهاء غسل الجثامين لدفنها بمقابر القرية، وتبين أن المعدية التى غرقت، عبارة عن مركب صيد صغير حمولتها 5 أشخاص فقط، وكان على متنها 21 مواطن، وتم انتشال 15 جثة ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن باقى الضحايا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- بالصور.. تفاصيل غرق 15 شخصا فى عبارة سنديون بكفر الشيخ.. رئيس مدينة فوه يكشف إهماله: العبارة غير صالحة وتراخيصها منتهية منذ 8شهور.. القرية تتحول لمأتم كبير والأهالى وقيادات المحافظة يستقبلون الجثامين

بعد غرق معدية كفر الشيخ.. مدير شرطة المسطحات يكشف: غرامة الوحدات النهرية المخالفة 10 جنيهات فقط.. ويؤكد: مصر تعمل بهذا القانون منذ 60 عاما.. ومطالب للبرلمان بثورة تشريعية لحماية المواطنين من الغرق
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