مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى انقلاب سيارة بسبب الأحوال الجوية بالقليوبية

لقى 4 أشخاص من قرية الزمرونية التابعة لكفر شكر بالقليوبية مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها أثناء عودتهم إلى محل إقامتهم.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مديرأمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام عبد الصمد، مدير مرور القليو بية، يفيد بمصرع الدكتور "محمد. ع" و"محمد. ا" مهندس و"أمير. ج" محام و"محمد. أ" مهندس، وإصابة "مصطفى. ع"، أثناء عودتهم فى ساعة متأخرة من ليلة أمس عبر الطريق الدائرى، وتبين من المعلومات الأولية أنه أثناء عودة المتوفين من القاهرة وبسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار اختلت عجلة القيادة فى يد قائد السيارة فانقلبت ولقى الأربعة مصرعهم وأصيب آخر.

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