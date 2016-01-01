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احتراق 4 سيارات نقل وشقة سكنية بعد اندلاع حريق داخل جراج فى القليوبية

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احتراق 4 سيارات نقل وشقة سكنية بعد اندلاع حريق داخل جراج فى القليوبية احتراق 4 سيارات نقل وشقة سكنية بعد اندلاع حريق داخل جراج فى القليوبية
تمكنت قوات الدفاع المدنى بمديرية أمن القليوبية اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق هائل نشب ببنها فى إحدى جراجات سيارات النقل بمنطقة طابا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم بنها بنشوب حريق هائل، بإحدى جراجات سيارات النقل وشقة سكنية بالمدينة.

تم الدفع بسيارتى إسعاف و5 سيارات مطافئ وتم السيطرة علي الحريق، بالانتقال والفحص تبين احتراق 4 سيارات نقل من الجراج، كما أتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، ولم ينجم عن الحريق أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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