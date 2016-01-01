باحثون يكتشفون مدينة فرعونية من القرن الـ7 قبل الميلاد بدلتا النيل

قالت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، إن فريق من الباحثين البريطانيين فى علم المصريات تمكنوا من اكتشاف مدينة أثرية مصرية فى دلتا النيل تعرف باسم "نوكراتيس" ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد، وقالت "لو بوان" أن صحيفة "الجارديان" البريطانية نشرت تقرير للمتحف البريطانى يفيد بأن هذه المدينة تعد مدينة تجارية يونانية تم اكتشافها فى هذه المنطقة التى كانت أحد مناطق مصر الفرعونية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، ان الباحثين البريطانيين وجدوا ما يقرب من 10 آلاف قطعة أثرية فرعونية مختلفة منها قطعة خشبية تنتمى إلى السفن اليونانية وعدد من القطع الأثرية المصرية. ويعتقد الباحثون أن هذه القطع خاصة باحتفالات كانت موجودة قديما تدعى "مهرجان السُكر".

وأكدت التنقيبات الأخيرة أن الحفريات والآثار المتعلقة بالسفن اليونانية هى خير دليل على وجود عمليات تبادل تجارى كبيرة، ومن المرجح أن اليونان كانت تشترى من مصر القمح والبردى والكتان، أو يتم استبدالهم بالسيراميك والنبيذ والزيوت والفضة، كما أكد الباحثون أن المدينة كان بها ميناء ضخم تحت سيطرة الفرعون، وكان بها معابد.

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